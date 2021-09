Greenpeace hat der Bundesregierung vorgeworfen, die Klimafolgen bei der Produktion tierischer Produkte zu unterschlagen. Die Treibhausgas-Emissionen aus der Herstellung von Fleisch- und Milchprodukten in Deutschland würden vom Bundeslandwirtschaftsministerium "systematisch kleingerechnet", erklärte Greenpeace am Montag in Hamburg. Das Ministerium wies die Vorwürfe zurück.