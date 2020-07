Der Großteil der Männer zwischen 18 und 47 Jahren stammt nach Angaben der Staatsanwaltschaft Dresden und der Bundespolizei vom Mittwoch aus der Türkei, drei aus Syrien, drei aus dem Iran und ein Mann aus dem Irak. Alle Personen hätten keine Erlaubnis zur Einreise in das Bundesgebiet gehabt. Sie wurden am Dienstagabend auf dem Parkplatz "Am Heidenholz" an der A17 in dem Laster entdeckt.