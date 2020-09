Auch von anderer Seite aus wird es strikter, die deutschen Nachbarländer verschärfen ihre Grenzkontrollen. Das Innenministerium in Paris teilte am Sonntag mit, Frankreich werde seine Kontrollen an der Grenze zu Deutschland ab Montag verschärfen. Die Grenzübertritte sollen auf das strikt Notwendige zurückgefahren werden. Der Warenverkehr solle aber aufrecht erhalten bleiben und Pendler sollten weiterhin passieren dürfen.



Ebenfalls zu sind die Grenzen in Dänemark und Polen. Tschechien verhängte einen ab Montag geltenden kompletten Reisebann. Österreich stellte den Bahnverkehr nach Italien ein und schloss seine Grenzen zum Nachbarland fast vollständig.