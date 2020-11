Der Vorsitzende der Innenministerkonferenz (IMK), Georg Maier, hält eine "neue Welle" von islamistischen Terrorismus für möglich. Im ZDF sagte der SPD-Politiker, es könne eine terroristische Strategie dahinterstecken, in Zeiten der Pandemie, Angst und Schrecken zu verbreiten. Die Gefahr sei auch in Deutschland vorhanden. Jüdische Einrichtungen seien besonders gefährdet. Im ZDFspezial zum Terroranschlag in Wien sagte Maier: