Grenzkontrollen: Was nun an allen deutschen Landgrenzen gilt

Dass eine solche Bedrohung vorliegt, muss Innenministerin Faeser auch gegenüber der EU-Kommission darlegen. In ihrem Schreiben an die EU-Kommission zeichnet sie ein entsprechend düsteres Bild. Deutschland sei an der Grenze des Leistbaren, die Ressourcen zur Aufnahme und Versorgung von Flüchtlingen seien nahezu erschöpft: