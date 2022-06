Militärexperte : Gressel: Schlechtere Karten für Ukraine

Es gibt gewisse Selbstrestriktionen in Deutschland, Kampfpanzer, Schützenpanzer, die man in der Ukraine kaum versteht. Gewisses altes gebrauchtes Gerät, das in deutschen Rüstungsschmieden herumsteht, das ist im Grunde frei und wird wahrscheinlich irgendwann auf dem Schrottplatz landen, oder es ist in der Ukraine, und da ist es in der Ukraine schon besser aufgehoben."