Die griechischen Ägäis-Inseln meldeten bis Sonntagnachmittag die Ankunft von etwa 500 Menschen in Booten von der türkischen Küste. Dies ist mehr als üblich. In einer kleinen Bucht auf Lesbos hinderten aufgebrachte Einwohner mit einem Schlauchboot eingetroffene Migranten daran, an Land zu gehen. An anderen Stellen hielten sie Busse auf, die Migranten in das völlig überfüllte Hauptaufnahmelager der Insel bringen sollten.