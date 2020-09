Das ist umstritten. Im Völkerrecht gibt es das Non-refoulement-Gebot, das besagt, dass kein Staat der Welt Menschen an der Grenze in ein Gebiet zurückschicken darf, in denen ihnen Gefahr für Leib, Leben oder andere Menschenrechte droht. Das wäre zwar an der türkisch-griechischen Grenze nicht der Fall, da die eigentliche Gefahr für die Geflüchteten nicht in der Türkei, sondern in den ursprünglichen Herkunftsländern droht.