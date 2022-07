Am Mittwoch sagte sie, sie wisse nicht, wie das Cannabisöl in ihr Gepäck gelangt sei. Sie habe eine ärztliche Empfehlung für dessen Gebrauch. Sie habe in Eile gepackt. Ein Übersetzer habe während ihrer Befragung am Flughafen nur einen Bruchteil dessen, was gesagt wurde, übersetzt. Sie sei angewiesen worden, Dokumente zu unterzeichnen, ohne dass es eine Erklärung zu den Inhalten gegeben habe. Im Falle einer Verurteilung drohen Griner bis zu zehn Jahre Haft.