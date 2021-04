Ein australisches Unternehmen plant seit Jahren, in einem landschaftlichen Gebiet nahe Narsaq in Südgrönland neben radioaktivem Uran vor allem Seltene Erden zu gewinnen, die in elektronischen Geräten wie Laptops, Smartphones und Kameras, aber auch für Windräder und in E-Autos gebraucht werden. Laut dem Unternehmen handelt es sich um eines der größten Vorkommen solcher Seltenen Erden weltweit.