Nach einer sechsstündigen Sitzung im Berliner Kanzleramt haben die Spitzen von CDU, CSU und SPD ein ganzes Bündel von Beschlüssen bekannt gegeben: Milliardenhilfen für Bauern, längeres Kurzarbeitergeld in Branchen mit Strukturproblemen, steuerliche Anreize für Investitionen in Zukunftstechnologien und die Unterstützung des Umbaus in der Autoindustrie.