Der Premier sagte diese Woche, auch ein "No Deal" sei ein "gutes Ergebnis" für Großbritannien. Wachowiak glaubt, "dass Johnson selbst noch unentschieden ist, ob ein Deal in seinem innenpolitischen Interesse ist oder nicht". Die Frage sei, ob er angesichts der harten Haltung vieler Brexit-Befürworter in seiner Partei "Kompromisse dafür gesichtswahrend eingehen kann".