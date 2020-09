"Wir kriegen die Sache erledigt." Hat er wirklich gesagt. "We’ll get this thing done." Boris Johnson, der Premier der markigen Sprüche, hat sich in den vergangenen Tagen mehrfach von den Ereignissen überholen lassen, heute versprach er den Briten, das Coronavirus könne in den nächsten zwölf Wochen besiegt werden. Der Spruch ist natürlich ein Zitat des Mottos, das ihn an die Macht gebracht hat: Get Brexit Done. Da ist es weniger ironisch als bitter, dass auch der endgültige Abschied Großbritanniens von der EU, den Johnson auf den 31. Dezember 2020 festgelegt hatte, durch Corona in Frage gestellt ist.