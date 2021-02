Die britische Regierung würde es in Anbetracht der Bilder begrüßen, wenn die Menschen sehen könnten, "dass sie am Leben ist und es ihr gut geht", sagte Außenminister Dominic Raab am Mittwoch dem Sender Sky News. Das Video bezeichnete er als "zutiefst beunruhigend", man sehe eine junge Frau in großer Verzweiflung. Großbritannien sei darüber besorgt, sagte Raab der BBC. Die Vereinten Nationen würden dem Video nachgehen.