Sajid Javid, Sohn eines aus Pakistan stammenden Busfahrers, hat schon viele Ressorts geleitet: unter anderem Finanzen, Inneres und Wohnen. Seit Sommer 2021 war der 52-Jährige Gesundheitsminister. Beim Brexit-Referendum 2016 stimmte er aufgrund der wirtschaftlichen Vorteile für den Verbleib in der EU, wechselte danach jedoch die Seiten. Bis zu seinem Eintritt in die Politik war Javid Manager bei der Deutschen Bank.



Javid hatte sich Anfang Juni in der Kontroverse um Partys am Regierungssitz während des Corona-Lockdowns noch hinter Johnson gestellt. Danach folgte der Sex-Skandal um den stellvertretenden Parlamentarischen Geschäftsführer der Tory-Partei, Chris Pincher, der zwei Männer sexuell belästigt haben soll. Nun erklärte Javid in seinem Rücktrittsschreiben an Johnson, ihm sei "klar, dass sich die Situation unter Ihrer Führung nicht ändern wird, und Sie haben deshalb mein Vertrauen verloren".



Quelle: AFP

Bildquelle: Peter Nicholls/Reuters