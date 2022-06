Boris Johnson: Ein Premier mit sieben Leben

Am Vorabend der Beisetzung von Prinz Philip, dem Ehemann der Queen, finden feuchtfröhliche Abschiedsfeiern in der Downing Street für zwei Regierungsmitarbeiter statt. Die Party geht laut "Daily Telegraph" bis in die Morgenstunden, Alkohol wird in einem Koffer in die Downing Street geschmuggelt. Johnson nimmt offenbar nicht teil. Seine Regierung entschuldigt sich später bei der Queen.