Auch die Journalistinnen und Journalisten aus aller Welt hatten mit Streik gedroht. Wenn auch aus einem anderen Grund. Denn erstmals kostet die Teilnahme an einem Parteitag in Großbritannien Geld. 125 Pfund pro Teilnehmer wollten die Tories. Die Proteste, angeführt von der FPA, der Vereinigung der ausländischen Journalisten, stießenbei ihnen auf taube Ohren. Wohl auch, weil die Rücktritte und die Agonie am Ende der Ära Boris Johnson die Parteiverwaltung völlig lahmgelegt hatten. "Aber das in einem Land, dass sich so sehr für Pressefreiheit rühmt, in einer Partei, die so sehr auf die westlichen Werte pocht, dass da der Zugang zur freien Berichterstattung eingeschränkt wird, ist beschämend", erklärt die FPA-Vorsitzende Deborah Bonetti.