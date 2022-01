An diesem Dienstag soll sie in Moskau mit dem russischen Außenminister Sergej Lawrow zusammentreffen. Baerbock will bei dem Treffen darum werben, dass sich Russland weiter an Bemühungen zur Beilegung der Krise beteiligt. In der vergangenen Woche hatte es eine Reihe von internationalen Gesprächen gegeben, die jedoch ohne Durchbruch blieben.