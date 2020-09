Hans-Christian Ströbele: Natürlich freue ich mich, dass wir so lange durchgehalten haben und dass vieles von dem, was wir gefordert haben, gerade beim Umwelt- und Naturschutz, heute zum Allgemeingut geworden ist. Ich denke: Wir sind in vielen Punkten in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Am Anfang wurden wir ja geradezu denunziatorisch immer als "Müslifresser" verunglimpft, weil man sich gar nicht vorstellen konnte, dass Menschen zum Frühstück Müslis essen. Viele dachten: Mit den Spinnern stimmt doch etwas grundlegend nicht. Heute finden sie wohl kein Hotel und kaum einen Haushalt in Deutschland mehr, in dem es kein Müsli gibt.