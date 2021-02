Kretschmann stellt sich am 14. März zur Wiederwahl. "Klimaneutral" ist sein Ziel, so steht es auf den Wahlplakaten. Die Umfragewerte sind gut für den Grünen. Wird er wiedergewählt, gäbe es viel zu tun für Kretschmann. Weil sein Vorgänger, also er selbst, so wenig erreicht hat. [Welche Partei bei den Landtagswahlen in Baden-Württemberg Ihre Interessen vertritt, erfahren Sie beim Wahl-O-Mat.]