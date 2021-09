Klar ist, bei der Kandidatenkür im Frühjahr hätte Habeck keine Chance gehabt, obwohl er derjenige war, der in den drei Jahren zuvor die Partei maßgeblich geformt hat, geeint hat, die Flügelkämpfe beendet hat. Die Partei mehr in die Mitte gerückt hat, die Umfragewerte deutlich verbessert hat. Der Baerbock allerdings auch neben sich Platz gelassen hat, um an ihren Aufgaben zu wachsen. Ungewohnte Einigkeit beim Führungsduo, bis eben zur Kanzlerkandidatinnen-Kür.