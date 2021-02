Die Grünen und das Eigenheim

Bezugnehmend auf einen Fall in Hamburg hatte er sich dafür ausgesprochen, dass die Kommunen mehr Rechte erhalten, um einen gerechten Flächenverbrauch zu garantieren. Angesichts der aktuellen Wohnungsnot in den Städten müsse der Neubau von Einparteienhäusern an den Stadträndern, die nunmal viel Fläche, viele Baustoffe, viel Energie verbrauchen; die für Zersiedeln und damit auch für mehr Verkehr sorgen, besser überdacht werden. Es müsse ein ausgewogeneres Konzept gefunden werden, so Hofreiter.