Deswegen fordern die Grünen ein Recht auf Mobilfunk. Bis Ende des Monats werde man einen entsprechenden Antrag im Bundestag einbringen, bestätigt Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter am Dienstag in Berlin. Man wolle Mobilfunk als sogenannten "Pflichtdienst" einstufen, um Netzbetreiber zum Netzausbau zu zwingen, so Hofreiter.