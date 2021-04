Als nach den jüngsten Landtagswahlen das ZDF wie üblich zur TV-Runde die GeneralsekretärInnen lud, schickten die Grünen stattdessen ihre Parlamentarische Geschäftsführerin. Weil sonst nur Männer in der Runde gesessen hätten - was man als inakzeptabel empfand. Was, wenn nun also exakt diese Grünen in das Rennen ums Kanzleramt nach Scholz und (voraussichtlich) Laschet oder Söder einen dritten Herrn entsenden würden?