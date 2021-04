Die Grünen sind in den Umfragen seit längerem zweitstärkste Kraft nach der Union. Zuletzt kamen sie auf 21 Prozent. Hoffnungen auf das Kanzleramt könnten sich die Grünen in einem Dreierbündnis machen - etwa in einer Ampel mit SPD und FDP oder Grün-Rot-Rot. Bundesgeschäftsführer Michael Kellner spricht davon, "das Unwahrscheinliche möglich zu machen".