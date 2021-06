Es fing eigentlich alles ganz gut an in diesem Wahlkampf, alles war bis aufs Letzte durchgeplant, die Kür von Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock lief wie am Schnürchen, keiner hatte vorher etwas verraten, die Überraschung gelungen. Die Umfragewerte stiegen anschließend in ungeahnte und auch unbekannte Höhen. So hätte es für die Grünen weiter gehen können - ging es aber nicht.