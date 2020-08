Doch dafür müssen sie wieder in Regierungsverantwortung kommen. In welcher Konstellation, da zeigt sich die Grünen-Vorsitzende im ZDF-Sommerinterview offen: "Wir haben seit Jahren gesagt, wir schließen keine demokratische Kombination aus. Ich halte das auch für richtig", sagt sie. Das Parteienspektrum habe sich komplett geändert. "Wir sind jetzt in einer Situation, wo Dreierkonstellationen in ganz vielen Bundesländern eher an der Tagesordnung stehen", so Baerbock. Und "natürlich kann ich mir Dreierkonstellationen auch vorstellen".