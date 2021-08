"Es wird einen Unterschied geben im Zugang von Rechten und in der Freiheit des Lebens zwischen Geimpften und Ungeimpften", sagt Grünen-Chef Robert Habeck im ZDF-Sommerinterview. Solange die Gesellschaft und das Gesundheitssystem dies tragen könne, müssten "Geimpfte mehr Rechte haben, das ist völlig eindeutig", betont er. In Pflegeheimen und anderen Einrichtungen gehe die Entwicklung deutlich in diese Richtung. Das sei "ganz automatisch" und das sei "auch richtig so", sagt er.