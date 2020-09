Die Bundesregierung hat die Grundrente auf den Weg in die parlamentarischen Beratungen gebracht. Das Kabinett billigte die Grundrente an diesem Mittwoch und damit den Gesetzentwurf von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD). Er will dafür sorgen, dass von 2021 an die Renten derjenigen erhöht werden, die jahrzehntelang gearbeitet und dennoch nur geringe Altersbezüge haben. "Arbeit muss sich lohnen - auch in der Rente", erklärte Heil nach dem Kabinettsbeschluss. So soll die Berechnung funktionieren: