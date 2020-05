Grosse-Brömer: Wir vertrauen darauf, dass sich die SPD darauf besinnt, was wir vereinbart haben. Es macht ja keinen Sinn, wenn wir vernünftige Voraussetzungen erarbeiten, und zum Schluss will sich keiner dran halten. Also so geht’s nicht, und so wird die SPD das letztlich ja auch nicht wollen. Die werden nach der ersten Lesung vernünftig mit uns zusammenarbeiten. Damit wir das gemeinsame Ziel der Grundrente umsetzen. Aber eben so, wie wir es vereinbart haben.