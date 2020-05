In der Diskussion um die geplante Grundrente wird der Ton rauer zwischen den Koalitionspartnern der CDU/CSU und der SPD - kurz vor den Beratungen im Bundestag. Der Wirtschaftsflügel der Union droht mit einer Blockade des Gesetzentwurfs. Spitzenvertreter der SPD appellierten an die Union, das Vorhaben nicht zu verzögern. Die SPD will die Grundrente ab 1. Januar 2021 auszahlen lassen.