In einigen Bundesländern wie Brandenburg, Hamburg, Sachsen-Anhalt und Thüringen, besteht bereits ein Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung. Dabei gibt es unterschiedliche Betreuungsangebote für Grundschulkinder - entweder vormittags in der Schule und nachmittags im Hort oder in einer Ganztagsschule.