Grundsteuer: Festsetzung für 2025 verzögert sich

Zwei Landstreicher warten in dem bekannten Theaterstück von Samuel Beckett auf Godot. Doch der kommt bekanntlich nicht. Ähnlich ergeht es den meisten Haushalten in diesem Land, was Grundsteuerbescheinigungen angeht. "Es gibt leider Verzögerungen bei der Festsetzung der Grundsteuer für das nächste Jahr", sagt Uwe Zimmermann zu ZDFheute. Er ist stellvertretender Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes.