Teures Wohnen : Das Milliardengeschäft mit dem Boden

Bemerkenswert: Gröner selbst wettert gegen Spekulation mit Grund und Boden: "Wir sind in Deutschland in der Situation, dass wir nicht mehr in jeder Stadt zu vernünftigen Preisen bauen können." In Leipzig seien die Grundstückspreise inzwischen "so abgekoppelt von dem, was die Kaufkraft in der Stadt kann", dass kaum mehr investiert werde.