Doch an der Ausgangslage in Venezuela hat sich dadurch erst einmal nichts geändert. In den letzten Monaten war es stiller geworden um Guaidó, dessen überraschende Wahl zum Parlamentspräsidenten vor gut einem Jahr der Opposition neue Dynamik verliehen hatte.



Guiadó rief sich wegen des umstrittenen Wahlsieges von Maduro bei den Präsidentschaftswahlen 2018 zum Interimspräsidenten aus. Tatsächlich erlaubt die Verfassung einen solchen Vorgang.



In der Nationalversammlung hat die rechtsgerichtete Opposition seit den Parlamentswahlen von Ende 2015 eigentlich eine klare Mehrheit, doch Maduro stellte das Parlament und damit den Wählerwillen seines Volkes kalt und ersetzte die Nationalversammlung de facto durch eine verfassungsgebende Versammlung mit eigenen Anhängern.