Treffen der GUS-Staaten : Partnerschaft nur auf dem Papier

Die Gemeinschaft unabhängiger Staaten (GUS) entstand am 8. Dezember 1991 durch eine Vereinbarung der Präsidenten von Belarus, Russland und der Ukraine. Bereits am 21. Dezember traten mit Aserbaidschan, Armenien, Kasachstan, Kirgisistan, Moldawien, Tadschikistan, Turkmenistan und Usbekistan weitere ehemalige Sowjetrepubliken der Organisation bei. 1993 wurde auch Georgien Mitglied.



Ziel der Organisation, die ihren Sitz in der belarussischen Hauptstadt Minsk hat, war die Schaffung eines gemeinsamen Wirtschafts- und Sicherheitsraums. In den vergangenen Jahren hat die GUS jedoch an Bedeutung verloren. Grund dafür waren nicht nur unterschiedliche wirtschaftliche und außenpolitische Interessen der Mitgliedsländer, sondern auch militärische Konflikte mit Russland.



Als Reaktion auf den russischen Einmarsch 2008, trat Georgien 2009 aus. 2018 verließ das Gründungmitglied Ukraine endgültig die GUS. Kiew begründete den Schritt mit mangelnder Solidarität der Mitgliedsstaaten nach der russischen Annexion der Krim.