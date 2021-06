Der UN-Sicherheitsrat hat sich einstimmig hinter eine zweite Amtszeit von Generalsekretär António Guterres gestellt. Am Dienstag nahmen die 15 Ratsmitglieder per Zuruf eine entsprechende Resolution an. Damit gilt es als sicher, dass die Vollversammlung ihn voraussichtlich am 18. Juni für eine weitere fünfjährige Amtszeit ab dem 1. Januar bestätigt.