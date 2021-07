Robert Habeck und Oliver Krischer hätten im Anschluss an dessen Besuch bei Markus Lanz telefoniert, in dem Krischer die Plagiatsvorwürfe gegen Annalena Baerbocks Buch "Jetzt. Wie wir unser Land erneuern" zurückwies. "Oli hatte sich vorgenommen, einen Kladderadatsch zu erklären, der so nicht zu erklären ist. Das ist schiefgegangen", kommentierte der Co-Vorsitzende der Grünen den Auftritt seines Kollegen.