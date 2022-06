Habeck wirbt mit Kampagne fürs Energiesparen

Die Preise für fossile Energie seien derzeit enorm hoch, so Habeck. Im Herbst bekämen viele Menschen deutlich höhere Heizrechnungen als sonst. Viele schauten jetzt schon, wo sie Energie sparen können. Tipps und Hinweise sollten das so leicht wie möglich machen. "Regelmäßig das Eisfach abtauen, Duschkopf wechseln oder in Büros die Beleuchtung auf LED umstellen - das senkt den Verbrauch. Und wenn viele das machen, bringt das in der Summe wirklich was."