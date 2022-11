Vize-Kanzler Robert Habeck (Grüne) würde an der Stelle von DFB-Kapitän Manuel Neuer die "One Love"-Kapitänsbinde bei der Fußball-WM in Katar tragen - trotz der angedrohten FIFA-Sanktionen. In der Nacht zu Mittwoch sagte der Wirtschaftsminister in der ZDF-Sendung "Markus Lanz":