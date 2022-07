Um den Preisdruck zu lindern, forderte Habeck von Unternehmen und Verbrauchern in Deutschland zudem weitere Umstellungen. So kritisierte er beispielsweise die interne Vorgabe von Discount-Bäckereien, abends noch das gleiche Angebot zu haben wie morgens. "Das heißt, viel Gas, viel Energie wird aufgewandt, um ein Angebot zu schaffen, von dem wir wissen, dass wir es am Ende wegwerfen in großen Teilen", sagte er. "Wenn Deutschland das Problem hat, dass es am Abend ein Roggenbrötchen kaufen muss, weil es nur ein Haferbrötchen gibt oder was auch immer, das sind einfach Luxusprobleme, die wir über Bord werfen können."