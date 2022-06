Aktuell liegt der Füllstand der deutschen Gasspeicher bei gut 57 Prozent. Insgesamt können die Speicher ein Viertel des jährlichen Gasverbrauchs in Deutschland decken, so der Branchenverband Ines. Das entspricht einem Energiegehalt von etwa 256 Terawattstunden. Die Bundesregierung spricht von zwei bis drei durchschnittlich kalten Wintermonaten, für die das Gas im Speichervolumen reichen würde. Bei unverändertem Verbrauch könnte die aktuelle Menge an Gas Deutschland also ein bis anderthalb Monate lang versorgen - theoretisch.



Zu berücksichtigen ist aber, dass der Gasverbrauch bei Mangellage noch deutlich sinken würde und aufgrund der gestiegenen Preise bereits gesunken ist. Mit einem vollständigen Wegfall der Gaslieferungen muss durch das Pipeline-Gas aus Norwegen und den Niederlanden außerdem nicht zwingend gerechnet werden. Zusätzlich dazu soll über Anlandeterminals im Ausland weiterhin verflüssigtes Erdgas (LNG) kommen und auch in Deutschland selbst wird Erdgas gefördert. Die Frage, wie lange das aktuell gespeicherte Gas für Deutschland reichen würde, ist also nur näherungsweise zu beantworten.

