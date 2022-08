Das heißt, das war sehr erfolgreich, weil wir die Gesetze klug gemacht haben, weil wir auch genug Geld bereitgestellt haben, diese Speicher zu füllen. Und die Nachricht, die sich damit verbindet, ist, dass das Gas ja nicht in den Speichern verbleiben soll den ganzen Winter über: Das soll ja als Reserve wieder ausgespeichert werden, um dann in der kalten Jahreszeit die Versorgungssicherheit in Deutschland zu stabilisieren. Wie stabil sie sein wird, das kann jetzt keiner vorhersagen. Wir haben die Speicher nur so schnell so voll bekommen, weil der Verbrauch von Gas im Sommer runtergegangen ist."