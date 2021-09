Kritik kam von Grünen-Politiker Jürgen Trittin. Zunächst werde über die Bildung einer neuen Regierung verhandelt. "Danach wird entschieden, wer welchen Posten bekommt", sagte der frühere Fraktionschef und Umweltminister dem "Spiegel". "Das entscheidet die Partei und nicht nur zwei Personen in persönlichen Gesprächen." Habeck sagte im Bundestag, selbstverständlich werde am Ende auf einem Parteitag oder via Mitgliederbefragung über Inhalte und Personal abgestimmt.