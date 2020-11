Habeck: Radikal Dinge ändern - im Rechtsstaat

ZDF: Nun haben Sie einen sehr starken Stützpfeiler, ein sehr dynamischen auch, in der Bewegung Fridays for Future, in Attac, in Greenpeace. Wenn man mit Menschen dort redet, dann stellt man fest: Die spüren immer dringender die Not, absolute Ansprüche zu stellen, zum Beispiel gegen CO2-Produktion, gegen Verbrennungsmotoren. Und da haben wir noch gar nicht über wichtige außenpolitische oder so Themen gesprochen. Sie sind in Gefahr, diesen Teil der Basis zu verlieren, vielleicht machen die eine Extrabewegung auf, grüner als Sie?