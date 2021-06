Die Grünen hatten trotz deutlich besserer Umfragewerte in Sachsen-Anhalt am Ende nur 5,9 Prozent der Stimmen erhalten. "Wir haben geahnt, dass es nicht so gut wird", erklärte Habeck. Schon 2019 sei bei Landtagswahlen in Ostdeutschland zu sehen gewesen, dass die Partei am Ende schlechter abgeschnitten hätte als in den Umfragen. "Aber ein bisschen mehr als 5,9 Prozent hätten es schon werden können", so Habeck.