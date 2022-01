"Ich bin zu dem Schluss gekommen, dass es falsch ist, auf die Atomkraft zu setzen. Wir haben in der letzten Zeit in Europa drei neue Atomkraftwerke im Bau oder in der Zulassung, in Finnland, in Großbritannien und in Frankreich, alle sind deutlich verspätet, 10, 15 Jahre verspätet und die Kosten sind immens bis zum Sechsfachen nach oben gegangen."