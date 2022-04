Nächste Woche steht die Abstimmung im Bundestag an. Die Abgeordneten müssen entscheiden, ob Deutschland schwere Waffen an die Ukraine liefern soll. Habeck betont, er hoffe, dass sich der Bundestag in Anbetracht zweier Anträge nicht in "Opposition und Regierung zerlegt". Vielmehr wünsche er sich, dass der Bundestag gemeinsam und geschlossen abstimmen wird, so der Grünen-Politiker.