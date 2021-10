Markus Lanz fragte Robert Habeck, ob er Finanzminister werden wolle. Dessen Antwort fiel ausweichend aus: "Ich will, dass die Probleme in diesem Land gelöst werden. Alles, was dafür notwendig ist, muss politisch errungen werden". Die personelle Aufstellung müsse so sein, "dass es politisch möglich ist, das zu erringen", so Habeck.