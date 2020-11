Fast 290 Gerichtsverfahren wurden in Gang gesetzt, etwa zehn von ihnen dauern noch an. In einem weiteren Mammutprozess, in dem es um die Rolle der Präsidialgarde in der Nacht des gescheiterten Staatsstreichs geht, stehen mehr als 520 Menschen vor Gericht. Seit Juli 2016 verurteilten türkische Gerichte bereits fast 4.500 Menschen.